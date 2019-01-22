Стало відомо, що запах тіла може розповісти про хвороби
Медики відзначають, що потрібно уважно ставиться до запаху, який йде від вас. Навіть якщо він приємний, швидше за все з вашим організмом не все в порядку.
Фахівці назвали випадки, коли потрібно звернеться за допомогою до лікаря. Наприклад, ви відчуваєте запах кислого квашеного тіста, швидше за все у вас в організмі коростяний кліщ, інформують Економічні новини.
Він з'являється на фоні зниженого імунітету через таких хвороб, як СНІД, туберкульоз, лейкемія і інших небезпечних хвороб. Якщо вас вразила синьогнійна паличка, то від вашого тіла виходить медовий аромат. Ця бактерія може дати поштовх для розвитку захворювань легенів, бронхів, отиту, менінгіту.
А ось запах риби свідчить про наявність триметиламінурію або гарднереллезоми. Перша бактерія пов'язана з генетикою, організм не може виробляти ферменти, які відповідають за переробку побічних продуктів травлення. А друга – може бути наслідком статевих контактів, зверніться до лікаря, щоб здати мазок.
Якщо у вас підвищений ацетон, то запах тіла схожий на гнилі яблука. Швидше за все у вас розвивається діабет, нирки не справляються. Ацетон таким способом виходить з потом. Потрібно дотримуватися дієти.
Аміаком пахне від людей, у яких є проблеми зі шлунком і печінкою. А ще так пахне від тих, хто п'є занадто мало води і, знову ж таки, зловживає низьковуглеводними дієтами.