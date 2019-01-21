Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я Вчені з'ясували, що повна відмова від алкоголю шкідливий для здоров'я

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Група вчених з'ясувала, що ті, які зовсім не вживають алкоголь, мають більше шансів розвитку деменції.

Французькі та британські вчені визначили норму спиртних напоїв, яка навпаки несе користь організму, а не шкодить йому. За словами вчених, люди, які відмовилися від вживання алкоголю, мають низьку пізнавальну діяльність, а також високий шанс заробити недоумства, інформують Економічні новини.

Експеримент тривав понад 23 років, в ньому брало участь понад 10 тисяч добровольців. На момент початок експерименту учасникам було від 35 до 55 років. За цей час деменція розвинулася у 400 осіб, середній їх вік знаходився в межах 76 років. Вчені відзначають, що слабоумство розвивалося швидше у тих, які взяли рішення перестати вживати спиртне.

Але експерти підкреслюють, що і зловживання алкоголем загрожує різними захворюваннями. Недавнє дослідження показує, норма спиртного, яка є нешкідливою для людини – 6 келихів вина в тиждень або 14 "дрінков".