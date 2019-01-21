ТОП-3 причини нетравлення шлунка

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Американські вчені провели ряд досліджень і розповіли, які можуть бути причини нетравлення шлунка.

Знижена кислотність шлунка , інформують Економічні новини.

Для того щоб вжита їжа добре перетравлюють, в шлунку має бути досить кислотності. Особливо це стосується продуктів, що складаються в основному з білка, таких як риба або м'ясо. Існує міф, що нетравлення шлунка трапляється через підвищеного рівня шлункового соку. В реальності – все навпаки, чим менше кислоти в шлунку, тим більша ймовірність розлади. А якщо під час процесу трапези їжу ще й запивати, то шлунковий сік ще більше розчиняється, що погіршує проблему.

Швидке вживання їжі

У сучасному світі їжа часто вживається в поспіху, на ходу, а це призводить до проблем зі шлунково-кишковим трактом. Під час поглинання їжі рекомендується зосередитися саме на цьому процесі, є повільно, ретельно пережовуючи шматочки.

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Перекушування між основними прийомами їжі

Травлення є довгим і складним процесом в організмі, що займає до восьми годин на добу. Якщо крім основних прийомів їжі зловживати ще дрібними перкусія, то цей процес може ще більше ускладниться, що викличе розлад.