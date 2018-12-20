Дієтологи визначили продукти, що продовжують життя

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Дослідники встановили, що в раціоні всіх людей обов'язково повинні бути присутніми бобові. Горох, квасоля і нут здатні істотно продовжити життя.

Дієтологи з різних країн прийшли до висновку, що раціон обов'язково треба розбавляти бобовими. Разом з правильним харчуванням і помірними фізнагрузкі вони здатні істотно поліпшити якість життя. Основними достоїнствами бобових називають олігосахариди і стійкий крохмаль. Ці дві речовини благотворно впливають на систему травлення організму, інформують Економічні новини.

Було доведено, що вживання даних продуктів захищає організм від багатьох кишкових захворювань. Як відомо, здоровий кишечник сприяє гарному імунітету. Науково доведено, що понад 70% імуномодулюючих клітин «живуть» в шлунково-кишковому тракті. Підтримка мікрофлори кишечника на високому рівні сприяє оздоровленню всього організму. І, як повідомляють дієтологи, допомогти в цьому можуть бобові.

Крім цього, бобові компоненти ефективно знижують холестерин, тригліцериди і тиск. Таким чином, ці продукти є ще й відмінним засобом профілактики проти інсульту, діабету та остеопорозу. Фахівці радять щодня з'їдати 80 грам сочевиці, горошку, квасолі, нуту, соєвих бобів або маша.