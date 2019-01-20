Уляна Супрун назвала головне правило загартовування

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Уляна Супрун вважає, що головне в загартовуванні – регулярність. Несистематичність може згубно впливати на здоров'я людини.

Про це і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформують Економічні новини.

На її думку, регулярне загартовування здатне принести організму багато користі. За допомогою впливу холоду можна поліпшити серцево-судинну систему, врегулювати сон, знизити ймовірність виникнення запальних процесів і навіть подовжити собі життя.

Уляна Супрун повідомила, що наукові дослідження демонструють дуже позитивну тенденцію. Виявляється, люди, які загартовуються, хворіють в два рази рідше тих, хто не має такої звички.

Процес загартовування відображається на організмі наступним чином: після пірнання в холодну воду в кров викидається велика кількість адреналіну, пізніше в організмі з'являється багато нейромедіаторів (ця речовина викликає почуття підйому енергії). Саме через це після пірнання в ополонку людина відчуває себе супергероєм.

На думку Супрун, головне правило загартовування – систематичність. Не можна кидати вироблення звички на півдорозі, тому що так ви не відчуєте всі її переваги.

Починати загартовуватися слід в теплу пору року, поступово знижуючи температуру води.