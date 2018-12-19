Вчені: хвороба Альцгеймера – заразна

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Вчені зробили сенсаційну заяву. Вони з'ясували, що хвороба Альцгеймера може бути заразною.

У це складно повірити, але британські фахівці з університетського коледжу Лондона в ході дослідження з'ясували, що білки, що викликають це захворювання, мають здатність передаватися від людини до людини. Відзначимо, що спочатку і вчені не могли повірити в свою теорію, поки не перевірили її на практиці, інформують Економічні новини.

Для цього вони використовували піддослідних мишей. Виявилося, що гіпотетично ця хвороба може передаватися, у гризунів вона успішно кочувала від однієї особини до іншої. Вчені відзначають, що ще механізм цього процесу до кінця не вивчили, тому вони не хочуть робити поспішних висновків.

Раніше повідомляли, що вчені з США створили ліки, які можуть перемогти хворобу Альцгеймера. Ця хвороба сприяє накопиченню білка бета-амілоїд в мозку, що призводить до когнітивному порушення. Цей білок провокує утворення бляшок, які осідають на здорових клітинах. Вчені розробили препарат, який не дає можливості бляшкам прикріплятися до клітин мозку. Як результат, здорові клітини не гинуть.