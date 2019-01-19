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Вчені розповіли про небезпеку парного молока

Головна » Останні новини » Здоров’я » Вчені розповіли про небезпеку парного молока
 
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Американські вчені провели ряд досліджень і прийшли до висновку, що при вживанні молока, яке не піддавалося пастеризації, ризики розвитку стійкості вірусів і бактерій людини до антибіотиків стають значно вище.

Дослідники вивчали бактерії Campylobacter jejuni, що вражають шлунково-кишковий тракт, через що людина починає страждати від блювоти, діареї, може бути лихоманка. Незважаючи на те, що це захворювання до недавніх пір зустрічалося досить рідко, за останні 20 років кількість хворих з кожним роком збільшується, інформують Економічні новини.

Вчені проаналізували дані про пацієнтів, і виявили зв'язок між вживанням парного молока хворими і епідемією. За допомогою лабораторних досліджень вдалося дізнатися, що вживання непастеризованого молока збільшує ризик зараження Campylobacter jejuni в 150 разів. Небезпека захворювання полягає в тому, що дана бактерія стійка до найбільш відомих антибіотиків, тому побороти недугу досить складно.

На думку фахівців, необхідно вживати тільки кип'ячене молоко або молоко в тетрапаках з супермаркету.


Автор: Катерина Лукьянчук

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