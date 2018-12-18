Як уникнути переїдання під час новорічного застілля – дієтолог

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Новорічна ніч є стресовою для шлунка, адже багато людей за традицією намагаються з'їсти все те, що вони не їли протягом року. На щастя, в сучасному світі безліч продуктів доступні в будь-який час, тому ставити за мету «наїстися» в новорічну ніч не варто.

Дієтологи радять замінити найбільш шкідливі продукти з застілля на більш легкі, корисні та поживні, інформують Економічні новини.

1. Майонез.

Майонез можна приготувати самостійно, змішавши яйця, рослинне масло, лимонний сік, гірчицю, цукор, сіль і мелений чорний перець за смаком в блендері до однорідної маси. Крім того, замість майонезу для заправки салату можна використовувати натуральний йогурт, змішаний з часником, гірчицею, сіллю.

2. Ковбаса.

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Відмінною заміною покупних ковбасних виробів може стати запечене будинку м'ясо в ароматних приправах. Також на новорічне застілля можна приготувати домашній м'ясний паштет, хумус, форшмак.

3. Консервовані горошок / кукурудза.

Ці овочі легко можна замінити на заморожені, в яких збереглися всі корисні вітаміни та мікроелементи.