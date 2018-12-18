Визначено причина синдрому хронічної втоми

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Британські вчені довели, що існує зв'язок між сильним імунітетом і постійним відчуттям втоми.

Вчені з Інституту психіатрії Великобританії провели дослідження, яке орієнтоване на встановлення зв'язку між станом імунітету і хронічною втомою (станом організму, пов'язаних з постійним відчуттям втоми, яке не проходить навіть після тривалого відпочинку), інформують Економічні новини.

В експерименті взяли участь 55 людей, які хворіють гепатитом С. Їх середній вік становив 44 роки. Всі вони отримували в якості ліків інтерферон. Як відомо, даний препарат провокує посилену реакцію імунітету. Він починає працювати більш активно.

В ході експерименту було продемонстровано, що посилена робота імунітету перевантажує організм. Це, на думку вчених, і стає причиною виникнення синдрому хронічної втоми.

Медики регулярно заміряли добровольцям рівень кінуреніна, цитокінів і втоми. Було відмічено, що після регулярного вживання інтерферону у 18 пацієнтів виникла «хронічна втома», хоча на першому етапі ніхто не відрізнявся підвищеною стомлюваністю.

Вчені прийшли до висновку, що синдром хронічної втоми пов'язаний з роботою імунітету. Надалі вони мають намір ще раз підтвердити свої здогадки.