Стало відомо, як вилікувати застуду за добу

Головна » Останні новини » Здоров’я » Стало відомо, як вилікувати застуду за добу Стало відомо, як вилікувати застуду за добу

Закрити Відправити

Проїхавшись в громадському транспорті можна спостерігати картину, що майже кожна п'ята людина чхає, кашляє або з носа течуть соплі. Зима – час, коли підвищується захворюваність застудою, ГРВІ або грипом. Кожен з нас сподівається, що може "пронесе".

Медики радять, як тільки відчуваєте нездужання, потрібно вжити термінових заходів. Якщо зробите це вчасно, то можете не запустити застуду, яка має здатність перерости в бронхіт або ще більш серйозне захворювання – запалення легенів, інформують Економічні новини.

Лікарі рекомендують під час хвороби не перебуває в лежачому положенні постійно, потрібно рухатися, щоб не знижувалася вентиляція легенів, так як це може призвести до утворення застійних явищ. Фахівці підкреслюють, що дотримання питного режиму важливо, щоб швидше одужати. Пийте більше імбирного чаю, чаю з малиною. Також кладенцом вітамінів є фрукти, овочі, риба і м'ясо. Ваше харчування має бути збалансованим.

Якщо ви відчуваєте біль в горлі і першіння пополоскав глотку содою і сіллю. Можна також зробити розчин з шавлії і ромашки, а також розтирання ефірним маслом ялиці. Її потрібно нанести на віскі, пазухи носа, горло і груди тонким шаром. Це забезпечить зігріваючий ефект.

Раніше писали, що Уляна Супрун радить, щоб позбутися від застуди, буде досить міцного сну, здорового харчування та рясного пиття. Також вона додала, що потрібно організму створити комфортні умови, щоб він зміг впоратися з вірусом самостійно.