Визначено продукти, які повинні бути в раціоні кожного чоловіка

Головна » Останні новини » Здоров’я » Визначено продукти, які повинні бути в раціоні кожного чоловіка Визначено продукти, які повинні бути в раціоні кожного чоловіка

Закрити Відправити

Дієтологи б'ють на сполох: чоловіки почали частіше хворіти на рак і серцево-судинними захворюваннями.

На думку більшості дієтологів, однією з причин погіршення чоловічого здоров'я є незбалансоване харчування, інформують Економічні новини.

Фахівці впевнені, що більшості представників сильної статі не завадить збагатити своє меню. Було встановлено, що на чоловіче здоров'я дуже благотворно впливають морепродукти, так як вони є відмінним джерелом цинку. Крім цього, цей елемент присутній і в бобових культурах, а також яловичині.

Хоча б раз на тиждень дієтологи закликають чоловіків їсти жирні сорти риби. Особливу увагу слід приділити сьомги, тунця, скумбрії і оселедця. Ці види риб допомагають зменшити рівень холестерину, поліпшити стан простати і серцево-судинної системи.

Ще одним надкорисну для чоловіків продуктом вважають капусту. Дуже хорошими властивостями володіє брокколі. Вона здатна вибудовувати захист від небезпечних вільних радикалів, що провокують рак. Капуста багата на вітамін С, калій і бета-каротин.

Також дієтологи радять чоловікам частіше вживати банани. Цей фрукт багатий калієм і магнієм, а тому здатний знизити ризик виникнення інфаркту.