Вчені назвали головною ознакою того, що смерть не за горами

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Британські вчені назвали головною ознакою наближення смерті. Експерти виявили зв'язок між змінами в артеріальному тиску і смертю людини.

Дослідники з Великої Британії провели експеримент, проаналізувавши дані про останні роки життя і смерть 50 тисяч осіб. Всі особи померли у віці 60 років і старше. Вчені розповіли, що деякі учасники зовсім не скаржилися на здоров'я, а багато вказували на проблеми з серцево-судинною системою і гіпертонією, інформують Економічні новини.

Однак експертам вдалося виявити одну загальну особливість: у всіх добровольців спостерігалося поступове зниження артеріального тиску протягом в середньому 14 років до смерті.

Автор дослідження Джордж Кушель заявив, що зниження артеріального тиску для літніх пацієнтів становить серйозну небезпеку, хоча це і не означає, що в пізньому віці не потрібно лікувати гіпертонію, домагаючись зменшення показників тиску.