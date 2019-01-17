ТОП-5 продуктів, які шкодять інтимному житті

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Деякі продукти харчування вважаються афродизіаками, тобто підсилюють сексуальний потяг. Але також існує їжа, яку краще не вживати напередодні ночі кохання.

Сир , інформують Економічні новини.

Крім того, що молочні продукти знижують лібідо, після їх вживання у багатьох людей з'являється відчуття важкості в животі, а це все не сприяють розслабленню в інтимній обстановці.

Бобові

Вживання бобових у різних людей може викликати різну реакцію. Деякі після того, як з'їдять цей продукт, відчувають прилив енергії, інші відчувають млявість і апатію. Також боби можуть стати причиною метеоризму в животі, тому перед сексом краще відмовитися від цього продукту.

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Енергетичні напої

Енерегетікі створені таким чином, що після їх вживання у людини відбувається різкий стрибок енергії. Це відбувається завдяки величезній кількості цукру і хімічних речовин. Однак наскільки швидко енергія з'явиться, настільки швидко це відчуття зміниться втомою і апатією.

Брокколі

Ця капуста відома своїми корисними властивостями, і ніхто не сперечається, що цей продукт потрібно їсти якомога частіше. Але перед ніччю любові краще утриматися від вживання брокколі, оскільки цей овоч сприяє газоутворення.

Алкоголь

Помірна кількість алкоголю збільшить приплив крові до статевих органів і трохи розкріпачить. Але при великій дозі можуть виникнути серйозні проблеми з поведінкою і порушенням.