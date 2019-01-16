ТОП-3 продукту, через які з'являється неприємний запах тіла

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-3 продукту, через які з'являється неприємний запах тіла ТОП-3 продукту, через які з'являється неприємний запах тіла

Закрити Відправити

Деякі продукти здатні впливати на запах людського тіла. Так, з'ївши певну їжу, може виділятися піт, який має різкий і неприємний запах. Часом людина не може зрозуміти, в чому справа, адже він стежить за своєю гігієною. А проблема полягає в вживаних продуктах.

Червоне м'ясо , інформують Економічні новини.

Вчені зібрали дві групи добровольців-чоловіків. Представники першої групи регулярно вживали червоне м'ясо, другі були вегетаріанцями. Після експерименту дівчина аналізували зразки поту обох чоловіків, і з'ясувалося, що запах поту чоловіків, що вживають м'ясо, був більш відразливим, ніж чоловіків з другої групи.

Часник

Крім неприємного запаху з рота, у багатьох людей через вживання часнику може з'являтися ще і відштовхуючий запах тіла.

Читайте: У річці на Буковині знайшли тіло немовляти

Алкоголь

Ні для кого не секрет, що спиртні напої приносять більше шкоди, ніж користі. Нерідко трапляється так, що після весело проведеного вечора, запах поту супроводжує людину і на наступний день навіть після душу. Алкоголь ще 48 годин після вживання міститься в крові, цим і пояснюється незмивний специфічний запах.