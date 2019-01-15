ТОП-3 простих способи кинути палити

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Вчені виділили три основні кроки, зробивши які курець наблизиться до мети кинути цю згубну звичку.

План , інформують Економічні новини.

Розпишіть в деталях, коли саме і як ви збираєтеся кидати курити. Дайте собі певний термін для виконання цього завдання. Опишіть свої відчуття, уявивши, що ви більше не курите. Уявіть, що ви будете займатися, кинувши шкідливу звичку. План слід роздрукувати і регулярно його перечитувати.

Мотивація

Гарненько себе мотивувати можна добитися великих висот. Куріння – не виняток. Знайдіть переваги в тому, що ви перестанете бути курцем і запишіть їх. Коли будуть опускатися руки, слід повертатися до мотивуючим цілям.

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Підтримка

Попросіть своїх друзів або сім'ю підтримати вас. Підтримка близьких людей допомагає психологічного настрою. Постарайтеся в цей період проводити час з сім'єю на природі, займаючись активним відпочинком, або після роботи влаштуйте собі прогулянку по вечірньому парку разом з кимось із ваших близьких.