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ТОП-5 небезпечних предметів в номері готелю

Головна » Останні новини » Здоров’я » ТОП-5 небезпечних предметів в номері готелю
 
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Американські лікарі-інфекціоністи провели інспекцію в понад тисячу готелях і створили список найбільш небезпечних для здоров'я предметів, що знаходяться в номерах.

Ванна , інформують Економічні новини.

Який би чистою і білою не здавалося ванна в готелі, краще утриматися від бажання поніжитися в ній. Краще віддати перевагу душовій кабіні, але перед тим, як встати в неї, рекомендується її помити хоча б шампунів і ретельно прополоскати гарячою водою.

Душова насадка

Щоб душова насадка була безпечною, її рекомендують міняти раз на рік. Однак в готелях цього правила дотримуються нечасто. Небезпека душової насадки полягає в тому, що всередині неї накопичуються небезпечні бактерії – легіонелли, які при попаданні в організм людини можуть викликати навіть смертельні захворювання. Тому, перед тим, як прийняти душ, необхідно дати воді стекти протягом 3-5 хвилин.

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Унітаз

На унітаз громадського користування краще не сідає, але якщо є така необхідність, необхідно протерти ободок унітазу дезінфікуючими серветками.

Пульт

До цього предмету торкаються дуже часто в готельних номерах, і хто брав його в руки до вас невідомо. Тому пульт рекомендується обернути в поліетилен і тільки після цього використовувати.

Басейн

Басейни готелів краще обходити стороною, так як саме вони є причиною половини захворювань у постояльців.


Автор: Катерина Лукьянчук

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