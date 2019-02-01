ТОП-5 небезпечних предметів в номері готелю
Американські лікарі-інфекціоністи провели інспекцію в понад тисячу готелях і створили список найбільш небезпечних для здоров'я предметів, що знаходяться в номерах.
Ванна , інформують Економічні новини.
Який би чистою і білою не здавалося ванна в готелі, краще утриматися від бажання поніжитися в ній. Краще віддати перевагу душовій кабіні, але перед тим, як встати в неї, рекомендується її помити хоча б шампунів і ретельно прополоскати гарячою водою.
Душова насадка
Щоб душова насадка була безпечною, її рекомендують міняти раз на рік. Однак в готелях цього правила дотримуються нечасто. Небезпека душової насадки полягає в тому, що всередині неї накопичуються небезпечні бактерії – легіонелли, які при попаданні в організм людини можуть викликати навіть смертельні захворювання. Тому, перед тим, як прийняти душ, необхідно дати воді стекти протягом 3-5 хвилин.
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Унітаз
На унітаз громадського користування краще не сідає, але якщо є така необхідність, необхідно протерти ободок унітазу дезінфікуючими серветками.
Пульт
До цього предмету торкаються дуже часто в готельних номерах, і хто брав його в руки до вас невідомо. Тому пульт рекомендується обернути в поліетилен і тільки після цього використовувати.
Басейн
Басейни готелів краще обходити стороною, так як саме вони є причиною половини захворювань у постояльців.