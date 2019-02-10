Визначено продукти, що зменшують апетит

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У зимову пору року їсти хочеться сильніше, ніж в літній. Однак дієтологи знають, які продукти зменшують апетит.

Дієтологи вважають, що деякі продукти, що володіють низькою калорійністю, можуть надовго забезпечити людину почуттям ситості, інформують Економічні новини.

Експерти впевнені, що не потрібно ігнорувати картопля, боячись, що він стане причиною зайвих кілограмів. Насправді в ньому набагато менше калорій, ніж в хлібі. До того ж він джерело великої кількості цінних мікроелементів.

Також тривале відчуття ситості виникає після макаронів. Однак слід вибирати тільки вироби з твердих сортів. На думку дієтологів, не слід боятися ожиріння, адже паста аль-денте – джерело складних вуглеводів, які невід'ємний елемент здорового раціону. Також в даному продукті є харчові волокна, що стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту.

Знизять апетит також гарнір з бобових або тарілочка вівсянки. Ці продукти повільно перетравлюються і надовго дарують людині відчуття ситості.

Експерти закликають в холодну пору року вводити в меню побільше їжі, що містить йод, тому що він потрібен для щитовидки, яка, в свою чергу, «контролює» обмін речовин і апетит.

В якості перекусу рекомендується замінити солодощі на горіхи.