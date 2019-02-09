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Вчені оприлюднили нові фото Урана і Нептуна

Головна » Останні новини » Новини технологій » Вчені оприлюднили нові фото Урана і Нептуна
 
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За допомогою «Хаббла» астрономи сфотографували сверххолодние планети нашої системи – Уран і Нептун.

Дані фото були зроблені в рамках наукової програми OPAL, яка передбачає тривале спостереження за великими планетами. Робиться це для того, щоб більш якісно проаналізувати їх атмосферу і сезонні зміни, інформують Економічні новини.

Вчені оприлюднили нові фото Урана і Нептуна

На опублікованому знімку Урана можна помітити велику білу пляму на верхньому полюсі. Це, ні що інше, як величезна хмара, розташоване на північному полюсі. Астрономи вважають, що воно виникло через зміну сезонів на цій планеті. Зараз на цій частині планети якраз середина літнього періоду. Також дослідники звернули увагу на невелике біла плямочка, розташоване біля хмари. На їхню думку, це скупчення метанового льоду.

Вчені оприлюднили нові фото Урана і Нептуна

На фото Нептуна помітний великий шторм на півночі. Він виглядає як величезна темна пляма. Вчені повідомили, що завихрення виникло на «зимової» частини півкулі. Біля нього розташувалися невеликі білі хмари. На думку астрономів, їх поява пов'язана із зіткненням повітряного потоку і темного вихору. Даний процес провокує «народження» метанових кристалів льоду, з яких і складаються нептунскіе хмари.


Автор: Катерина Лукьянчук

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