Назвали причину загибелі марсіанської цивілізації

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Відомий вчений вважає, що раніше Червона планета була схожа на Землю. Однак була знищена ядерним вибухом.

Фізик Джон Бранденбург заявив, що Марс населяла цивілізація, яка була схожа на давньоєгипетську. Вчений зазначає, що вона загинула через потужного вибуху. Він не заперечує, що найпотужнішу боєголовку запустили з відкритого космосу, щоб покінчити з населенням Марса, інформують Економічні новини.

Експерт довго шукав докази того, що інша інопланетна раса вирішила раз і назавжди позбавиться від своїх сусідів. Звичайно, людство ніколи не зможе з'ясувати причину цього і дізнатися, що за цивілізація знищила марсіан. Але вчений знайшов доказ того, що Червону планету населяли живі істоти з високим рівнем інтелекту. Для цього фахівець детально вивчив кілька марсіанських регіонів, включаючи Сідонію.

На цій території Джон побачив сліди нещадного нищення, а також зауважив діскрітірованное «Обличчя на Марсі». Він упевнений, що ця знахідка цілком може стати таким собі артефактом найдавнішої цивілізації. Фізик Джон Бранденбург зазначає, що на Марс скинули одночасно дві ядерні боєголовки.

Одна впала в Сидоні-Менса, а друга, трохи менше, – в Галактичному Хаосі (назва регіону). Вчений зазначає, що це пояснює той факт, що атмосфера Червоної планети має плівку, до складу якого входять такі речовини, як уран, торій і радіоактивний калій.