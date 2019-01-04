В Антарктиді виявлена дивна штучна структура (ВІДЕО)

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На території Антарктиди була знайдена невідома структура. Її помітили два блогера на супутникових знімках Google.

Блейк і Брет Казенс – блогери, які вивчають знімки від Google. Їх дуже здивувало недавні відкриття. Брати впевнені, що раніше в Антарктиді проводили наукові експерименти. Так як на одному знімки, вони помітили дивну штучну структуру. Блогери негайно змонтували відеоролик, інформують Економічні новини.

На фотографіях супутника Google можна розгледіти будова, яке має незвичайну форму. Блогери зазначають, що природа не могла створити нічого подібного. Вони впевнені, що рукотворне спорудження, яке побудували спеціально для проведення тих чи інших досліджень в Антарктиді.

Швидше за все ці наукові експерименти засекречені і навряд чи світ зможе дізнатися про них найближчим часом. Раніше повідомляли, що група вчених виявила в Антарктиді тимчасової портал.

Експерти відзначають, що він швидше за все дає можливість переміститься в будь-яку точку нашого Всесвіту. Один з авторів дослідження повідомив, що як тільки про відкриття дізналися військові, вони швидко засекретили всю інформацію.