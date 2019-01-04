РусУкр

Новини технологій

04.01.2019 г.
18:02В Антарктиді виявлена дивна штучна структура (ВІДЕО)
03.01.2019 г.
11:53Перший в історії людства: китайський зонд приземлився на зворотний бік Місяця (ФОТО)
31.12.2018 г.
13:53Вчені назвали найгірші технологічні досягнення 2018 року
30.12.2018 г.
17:31У Китаї створили робота-павука, який вміє танцювати (ВІДЕО)
16:09У Мережу витекли дані про характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A50
12:20Визначено головний науковий прорив 2018 року
10:27Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
Всі новини технологій

Аналітика

28.12.2018533

Дональд Трамп на шляху до імпічменту

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Говорити про імпічмент Дональда Трампа, начебто, ще зарано. Але події, що розгортаються у Вашингтоні, наштовхують на висновок, що все рухається саме ...
28.12.201814

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС

Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
У ТКГ погодили перемир'я в зоні ООС, США більше не мають наміру бути світовим поліцейським, а Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення ...
25.12.2018895

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію

Брекcіт в країні неадекватної політичної еліти: що очікує Велику Британію
Ситуація з виходом Великобританії з Євросоюзу заходить в глухий кут, коли і назад дороги немає, і попереду - все більш похмурі перспективи. До того ж, ...

Останні новини

04.01.2019 г.
19:10 Діагностика захворювань: що розповість мову про ваше здоров'я
18:02 В Антарктиді виявлена дивна штучна структура (ВІДЕО)
12:45 "Різдвяний відпустку": Як любов українців до вихідних впливає на економіку?
03.01.2019 г.
20:00 Вчені заявили, що кава може впливати на розмір грудей
19:30 Стало відомо, від чого залежить тривалість життя
16:56 У Львові від тропічної малярії помер чоловік
16:30 Папа Римський прийняв участь в цирковому номері (ВІДЕО)
15:37 Китайські дослідники витратять 130 мільйонів доларів на вивчення людської душі
14:59 Медики назвали напій, що знижує тиск і зміцнює імунітет
14:23 Визначено найпопулярніший користувач Instagram
13:39 У Карпатах співробітники лісгоспу врятували втік з фінського Зоомузея яструба
13:29 Назвали точне місцезнаходження райського саду Едем
12:47 ТОП-5 найбільш несподіваних причин виникнення раку
12:37 У Києві поліцейські врятували чоловіка від самогубства
11:53 Перший в історії людства: китайський зонд приземлився на зворотний бік Місяця (ФОТО)
11:43 Що насправді відбулося на перевалі Дятлова?
10:36 Вибори в Україні: Чому переселенці не хочуть голосувати
08:47 Тривожний прогноз: Путін готується анексувати Білорусь
31.12.2018 г.
13:53 Вчені назвали найгірші технологічні досягнення 2018 року
13:22 Прикордонники посилили заходи з охорони державного кордону
11:43 Вчені: Чому не можна нехтувати сніданком
10:49 Новий рік 2019: головні прикмети свята
30.12.2018 г.
17:56 "Меланія Трамп в ролі сварливого ельфа": У Мережі розкритикували наряд першої леді США
17:43 У карпатському селі впав метеорит
17:38 Експерти показали весь флот Великобританії на одній картинці (ФОТО)
17:31 У Китаї створили робота-павука, який вміє танцювати (ВІДЕО)
17:15 Вживання алкоголю і кави допоможе дожити до ста років
17:07 Напад на Дзідзьо: Артист просить допомоги у українців
16:42 Сухопутні сили США активно працюють над розробкою гіперзвукового зброї
16:31 У липні 2019 року український флот отримає американські катери класу Island
16:25 Міністр Йорданії потоптався по прапору Ізраїлю
16:09 У Мережу витекли дані про характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A50
16:04 Простий аспірин здатний запобігти розвитку раку печінки
15:47 Кім Чен Ин попросив главу Південної Кореї проводити побільше спільних самітів
15:22 Китай провів випробування нової балістичної ракети, яка може нанести удар по материковій частині США
15:07 Регулярне вживання м"ясних напівфабрикатів збільшує ризик захворювання на рак
14:36 Новий рік 2019: програма святкових заходів у Києві
13:12 У 2019 Україна відчує нові зразки зброї
12:20 Визначено головний науковий прорив 2018 року
11:18 Польща засудила 6 українців до тюремного ув'язнення
10:27 Китайський космічний апарат підготувався до посадки на зворотний бік Місяця
29.12.2018 г.
13:08 Медведєв заявив про "відповідь" РФ на український санкції
11:04 Санкційний удар по РФ завдано. По кому і як вдарили?
09:25 Jetpack Aviation проведе першу в історії гонку на реактивних портфелях (ВІДЕО)
08:10 Трамп: США припиняють фінансову підтримку трьох країн
07:20 Сьогодні в окупованому Донбасі почався режим тиші
28.12.2018 г.
20:48 Розенко повідомив про підвищення пенсій 2 мільйонам чоловік з 1 січня
20:23 В Ощадбанку розповіли про механізм монетизації субсидій
19:57 Reuters: Хакери викрали інформацію про північнокорейських перебіжчиків
19:40 Нові вимоги НБУ до банків на вкладниках і позичальниках ніяк не позначаться, - Дмитро Боярчук
17:53 Сирійський сюрприз: як телефонний дзвінок Трампа змінив війну
16:57 Військово-морський флот США "напружує м'язи" в Арктиці: Конфліктна ситуація наростає
16:31 ЗСУ: Кадровій службі військового духовенства вдалося забезпечити проведення 4883 ротацій священнослужителів
15:53 The Washington Times: Китай планує захопити світ
14:22 "Працює на 99,9%": Дональд Трамп похвалив прикордонну стіну, зведену Ізраїлем
14:16 Японія б'є рекорди за кількістю смертних вироків
14:08 Подія для світового авіабудування: Компанії Sikorsky і Boeing представили багатоцільовий вертоліт майбутнього
14:00 У Києві побили відомого українського співака
13:59 Назвали причину нічних кошмарів
13:53 На території Києво-Печерської Лаври почали будувати казарми
Всі новини »

В Антарктиді виявлена дивна штучна структура (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини технологій » В Антарктиді виявлена дивна штучна структура (ВІДЕО)
 
Друк Відправити на пошту

 

 

На території Антарктиди була знайдена невідома структура. Її помітили два блогера на супутникових знімках Google.

Блейк і Брет Казенс – блогери, які вивчають знімки від Google. Їх дуже здивувало недавні відкриття. Брати впевнені, що раніше в Антарктиді проводили наукові експерименти. Так як на одному знімки, вони помітили дивну штучну структуру. Блогери негайно змонтували відеоролик, інформують Економічні новини.

На фотографіях супутника Google можна розгледіти будова, яке має незвичайну форму. Блогери зазначають, що природа не могла створити нічого подібного. Вони впевнені, що рукотворне спорудження, яке побудували спеціально для проведення тих чи інших досліджень в Антарктиді.

Швидше за все ці наукові експерименти засекречені і навряд чи світ зможе дізнатися про них найближчим часом. Раніше повідомляли, що група вчених виявила в Антарктиді тимчасової портал.

Експерти відзначають, що він швидше за все дає можливість переміститься в будь-яку точку нашого Всесвіту. Один з авторів дослідження повідомив, що як тільки про відкриття дізналися військові, вони швидко засекретили всю інформацію.


Автор: Катерина Лукьянчук

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter

 
Друк Відправити на пошту

 

 


Аналітика

Дональд Трамп на шляху до імпічменту
Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку
Підсумки дня: "Відставка" світового поліцейського, звільнення "сірої зони" і перемир'я в зоні ООС
Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році
Латвійський бізнес VS українська судова система: в пошуках справедливості
Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів
Антирейдерський чи антинотаріальний: дві сторони законопроекту №9311
Синдром відходу Меркель: що очікує Німеччину та впливає на Україну
Об'єднавчий собор Української православної церкви: якщо Бог з нами, то хто проти нас?
"Нинішні санкції - це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід
Всі статті


Армия

Танк «Ятаган»
Беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator (США)
Боевая машина пехоты Type 89 (Япония)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ЗЕЛЕНСКИЙ
Татьяна
ДЕНИСОВА
Юрий
СТЕЦЬ
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Все персоны    >>


Лазерні технології перетворюють фантастику на реальність

Сенсація: Китай підозрюють в розробці кліматичної зброї

Свобода слова під загрозою: IT галузь проти створення аналога «Роскомнадзору» в Україні

Штучний інтелект, лазерні системи з’вязку і робототехніка: якими будуть армії майбутнього

«Цукерберг – не гівнюк»: що ховається за особистістю відомого мільярдера

Вчені назвали 7 речей, які збільшують ризик виникнення раку

Гідно оцінять: Хто в Україні розбагатіє в 2019 році

Вчені відкрили новий тип планет, що складаються з сапфірів і рубінів

"Нинішні санкції – це комариний укус для РФ": Експерт розповів про те, що повинен робити Захід



bigmir)net TOP 100

 