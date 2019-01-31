Apple випустить iPhone з камерою майбутнього

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Представники популярної американської корпорації Apple заявили, що вже в 2020 році, можливо, буде випущений новий iPhone з найпотужнішою камерою, яка передбачає вбудовану функцію доповненої реальності.

Нова 3D-камера буде аналогом модуля Face ID, тільки вона зможе працювати з більшою точністю і на більш далекій відстані. Камера буде лазерної і зможе знімати на відстані до п'яти метрів. Таким чином, якість фотографій стане в рази вище, інформують Економічні новини.

Але головна фішка камери нового айфона в тому, що фотографувати можна буде з функцією доповненої реальності, з можливістю розміщення віртуальних предметів на екрані. Також повідомляється, що камера буде так званим провідником між смартфонами і гарнітурою доповненої реальності Apple, яка вийде пізніше.