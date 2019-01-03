Перший в історії людства: китайський зонд приземлився на зворотний бік Місяця (ФОТО)

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Китайський апарат Чан'е-4 приземлився на невидиму для нас сторону Місяця.

Китайці вперше в історії людства посадили свій апарат на зворотний бік земного супутника. Зонд вже надіслав на Землю перші знімки місячних пейзажів, інформують Економічні новини.

Перші фото зворотної сторони Місяця були оприлюднені телеканалом Китаю GGTN.

Приземлення було скоєно сьогодні, 3 січня, в 4:26 за київським часом. Китайські вчені заявили, що посадка пройшла успішно: апарат м'яко сів на зворотну сторону супутника.

Таким чином, Чан'е-4 став першим зондом, який досяг зворотного боку Місяця і зробив на ній вдалу посадку. Тепер ученим нарешті вдасться дослідити невивчений бік, проаналізувавши особливості рельєфу і складу грунту.

Додамо, що китайська система зробила посадку нема на рівнину, вона приземлилася в кратер Карман, який є одним з найбільших ударних заглиблень. Розташувався він на півдні супутника.

Довідка. На борту Чан'е-4 знаходиться місяцехід. Зовсім скоро він почне свою місію: проаналізує місце приземлення і проведе цілий набір геологічних і астрофізичних дослідів.

Дана місія – частина Місячної китайської програми і продовження Чан'е-3, під час якої на Місяць також приземлився місяцехід. Цей апарат через 40 днів перестав рухатися.