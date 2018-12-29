Jetpack Aviation проведе першу в історії гонку на реактивних портфелях (ВІДЕО)

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Корпорація Jetpack Aviation анонсувала першу в історії людства гонку на реактивних портфелях. Вона запланована на 2019 рік.

Зараз представники Jetpack Aviation активно запрошують інших творців реактивних ранців і дощок до співпраці в проведенні першої гонки нового типу, інформують Економічні новини.

Рішення організувати таке змагання було зваженим і продуманим. Фахівці провели тестові польоти кількох людей, що знаходяться поруч. Літали вони за допомогою реактивних ранців на спині. Даний експеримент продемонстрував, що літаючі реактивні апарати безпечні для одночасного використання. Тому Jetpack Aviation офіційно оголосила про початок підготовки до перегонів.

Точна дата змагань поки не називається. Однак відомо, що подія запанірувати на наступний 2019 рік.

Jetpack Aviation є однією з небагатьох компаній, що займаються створенням реактивних ранців. Нещодавно вона продемонструвала світу своє нове творіння – компактний ранець JB11, який допомагає людині розігнатися до швидкості 220 км / ч. На випадок екстремальної ситуації в «портфель» укомплектований парашут. JB11 настільки простий в управлінні, що людина без підготовки, за словами розробників, здатний освоїти правила управління всього за один день.