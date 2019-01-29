В роботі Gmail стався масштабний збій

Головна » Останні новини » Новини технологій » В роботі Gmail стався масштабний збій В роботі Gmail стався масштабний збій

Закрити Відправити

Користувачі з різних країн зіткнулися з проблемою доступу до інтернет-пошти Gmail. Чи не могли увійти на сервіс і деякі українці.

Інтернет-користувачі з усього світу скаржаться на збої в роботі Gmail. Вони стверджують, що сьогодні спостерігалися проблеми з доступом до сервісу. Згідно з даними Downdetector, неполадки виникли десь о 13:00 за київським часом, інформують Економічні новини.

Найчастіше люди скаржилися на неможливість увійти до свого облікового запису. Також інтернет-користувачі повідомляли про проблеми з отриманням вхідних листів.

Найбільша кількість скарг на Gmail-збій надіслали жителі Європи, а також аргентинці, чилійці і індійці. Крім цього, масштабна проблема торкнулася американських і бразильських користувачів. Скаржилися на збій також жителі нашої країни.

Довідка. Gmail є безкоштовним поштовим сервісом від корпорації Google, створеним в 2004 році. Ще в 2012 році цей поштовий сервіс став лідером за кількістю користувачів. Кількість створених «ящиків» досягло 420 млн. З 2015 року кожному акаунти надається 15 ГБ для зберігання важливої інформації. В цьому ж році в пошті з'явилася опція скасування відправлення листа. Принцип роботи цієї функції полягає в затримці процесу відправки.