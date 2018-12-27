Вчені: Чому магнітне поле Землі почало слабшати

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В останні 160 років вчені регулярно фіксують зниження сили магнітного поля нашої планети.

Було встановлено, що найслабшим магнітне поле є на території, що знаходиться між Чилі і Зімбабве. Цей регіон навіть отримав назву «південноатлантичний аномалія», інформують Економічні новини.

Геофізики з Університету Рочестера провели детальне дослідження і встановили, що така дивна поведінка магнітного поля здатне навіть спровокувати зміну полюсів, а також збільшити кількість космічного випромінювання.

Відзначимо, що одним із завдань магнітного поля Землі є захист всього живого від шкідливих променів. Завдяки йому змінюється "подих" іонізованого сонячного вітру.

На початку 2018 року дослідники визначили, що процес слабшання магнітного поля на планеті проходить дуже нерівномірно. Було встановлено, що середнє значення зниження магнітної напруженості становить зараз 1,7%. У той же час, на півдні Атлантичного океану вона впала на 10%.

Причиною такого аномального поведінки магнітного поля, на думку дослідників, міг послужити зрушення досить щільних порід, які знаходяться між мантією Землі і її ядром. Геофізики вважають, що саме ці породи здатні вплинути на залізний баланс усередині планети. Відзначимо, що залізо якраз і генерує магнітне поле.

Довідка. За словами вчених, і раніше фіксувалися слабшання магнітного поля. Як повідомляють геофізики, таке відбувалося в 400-х, 700-х і 1230-х роках.