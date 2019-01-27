Білл Гейтс виділить $ 1 млрд на ядерну енергетику

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Білл Гейтс вважає, що ядерна енергетика ідеально підходить для зупинки кліматичних змін. Тому він має намір вкладати свої гроші в цю область.

Білл Гейтс вигадав, як побороти незворотні кліматичні зміни. На його думку, людству необхідно повернутися до атомної енергетики. Зараз творець Microsoft навіть має намір переконати Конгрес у необхідності виділити кілька мільярдів доларів на випробування нових технологій в області ядерних енергореакторов. На думку Гейтса, ці дослідження займуть декілька десятиліть, інформують Економічні новини.

Створивши компанію TerraPower, Білл Гейтс пообіцяв, що виділить 1 млрд доларів на проекти в галузі атомної енергетики. Ще 1 млрд доларів він пообіцяв зібрати на запуск випробувань технологій, які раніше не застосовувалися.

Білл Гейтс вважає, що даний вид енергетики дуже добре підходить для земного клімату. Причина в тому, що ядерна енергетика є джерелом безвуглецевої і зростаючої енергії, доступної в будь-який час доби. Він повідомив, що в майбутньому завдяки інноваціям і розвитку технологій можна звести нанівець ризик виникнення аварій на АЕС.

У цій ідеї Гейтса вже з'явилися критики. Деякі експерти заявляють, що створення ідеальної ядерної електростанції дуже дорогий і тривалий проект.