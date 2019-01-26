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Вчені показали, як виглядатиме людина через тисячоліття (ВІДЕО)

Головна » Останні новини » Новини технологій » Вчені показали, як виглядатиме людина через тисячоліття (ВІДЕО)
 
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За словами вчених вже в найближчі кілька десятків років люди почнуть значно змінюватися. Відзначається, що зміни будуть не тільки в зовнішньому вигляді, але і на свідомому рівні. Експертам вдалося змоделювати зовнішність людини через тисячу років, за допомогою комп'ютерних програм.

Вчені ретельно проаналізували всі відомі винаходи і дослідження за найближчі роки і прийшли до висновку, що інноваційні технології продовжать своє впровадження в людське життя, але при цьому людству не загрожують ніякі масштабні катастрофи, інформують Економічні новини.

На думку експертів людина майбутнього, буде мати вбудований захист від ВІЛ, за допомогою якої можна буде запобігати та інші хвороби. Крім того, перенесення свідомості з одного тіла в інше стане реальністю. Також, дослідники не виключають, що в майбутньому з'явиться можливість пересадки людської голови.

Безумовно, інновації позначаться на зовнішності людини. Так, вчені вважають, що через тисячу років люди будуть вище ростом, а їхній інтелект буде більш розвинений. Крім того, люди будуть легко пристосовуватися до нових умов, в тому числі і інопланетним. Коли саме людство настільки еволюціонує на сьогоднішній день залишається загадкою. Але в зв'язку зі стрімким розвитком науково-технічного прогресу не виключено, що нові людські можливості з'являться набагато раніше, ніж припускають вчені.

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Автор: Катерина Лукьянчук

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