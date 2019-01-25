Назвали ознаки ідеальної дружби

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Вчені вважають, що існують деякі ознаки, які характерні для справжньої дружби.

Американські фахівці провели дослідження, де хотіли зрозуміти, які риси характеру приваблюють людей один до одного. Також експерти з'ясували, як зберегти дружбу на віки, інформують Економічні новини.

Вчені в ході дослідження прийшли до одного висновку, що соцмережі – відмінна майданчик для знайомств. Але такий вид дружби дуже далекий від ідеалу, так як у людей є потреба в живому спілкуванні. Іншими словами, віртуальна дружба програє реальної.

За словами експертів, це основна прикмета міцної дружби проявляється в тому, що люди приходять на допомогу один до одного, особливо важливо, коли один з них піддається емоційного стресу.