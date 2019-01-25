На Марсі знайдено ідеально рівний купол (ВІДЕО)

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Відомий уфолог Ерік Джаварі детально вивчав знімки Марса, які були зроблені американським ровером Opportunity.

, інформують Економічні новини.

На одному фото він побачив купол, який знаходився на вершині пагорба. Експерт не розуміє, як фахівці НАСА його не помітили. На відео видно, що купол має ідеальну форму, здається що його створили мешканці Червоної планети.

Уфолог передбачає, що на Марсі було життя, а можливо і зараз існує. Для виготовлення купола використовували скло або оброблений метал, так як він відображає світло.

Ерік Джаварі також говорить, що цей об'єкт могли завезти туди американці, щоб потай досліджувати космос для майбутньої колонізації. Скептики кажуть, що всі об'єкти, які нібито знаходять на знімках, звичайна ілюзія.