Amazon випустив на вулиці Вашингтона роботів-кур'єрів (ВІДЕО)

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Amazon приступив до випробування своїх революційних роботизованих кур'єрів. Шестиколісний Amazon Scout будуть розвозити замовлення покупцям.

Найвідоміший в світі інтернет-магазин Amazon приступив до тестування свого нового помічника Amazon Scout. Цей робот-кур'єр буде доставляти людям їхні замовлення. На даний момент компанія випустила в окрузі Снохомиш в Вашингтоні шість таких роботів. Вони будуть доставляти замовлення людям з понеділка по п'ятницю. Про це повідомили співробітники Amazon в своєму блозі, інформують Економічні новини.

Amazon Scout є роботом-постачальник, що нагадує візок з містким відсіком для замовлень. Розробкою цього автоматизованого кур'єра займалося сіеттлское підрозділ Amazon.

На даний момент технічні характеристики візки-кур'єра триматися в секреті. Розробники лише розповіли, що роботу не страшні різні перешкоди. Швидше за все Scout оснащений системою комп'ютерного зору. Саме завдяки їй він «бачить» нерівності дороги, людей і тварин.

Поки поруч з Amazon Scout йде людина, що відслідковує його дії. Надалі робот-постачальник буде подорожувати в поодинці.

Довідка. Подібний робот-кур'єр був розроблений і стартапом Starship Technologies спільно з Mercedes Benz. У 2016 році компанії представили міні-фургон «Материнський корабель», в якому знаходяться товари, замовлені людьми.