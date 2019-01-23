Вчені з'ясували, скільки живе свідомість людини після смерті

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Німецьким дослідникам вдалося з'ясувати, скільки часу після смерті організм людини все ще функціонує.

Вчені з Німеччини провели ряд досліджень, в ході яких їм вдалося дізнатися, що після того, як людина вмирає, його мозок продовжує перебувати в свідомості ще близько п'яти хвилин. Це відбувається завдяки чинним нейронам мозку, інформують Економічні новини.

Експерти провели експеримент, учасниками якого стало дев'ять пацієнтів з пошкодженням мозку. До головах пацієнтів прикріпили електроди, завдяки яким вдалося простежити функціонування нейронів. Так, вчені з'ясували, що нейрони в мозку продовжують функціонувати навіть після того, як у людини зупиняється дихання і відбувається зупинка серця. Дане явище пояснюється тим, що на момент смерті в кровоносній системі все ще залишається кисень, завдяки якому життя в нейронах підтримується ще деякий час. Якщо ж лікарям не вдається реанімувати пацієнта, то свідомість згасає.