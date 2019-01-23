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Стало відомо, де похована єгипетська цариця Клеопатра

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Відомий археолог Захі Хавасс заявив, що він знає останнє місце притулок Клеопатри. Про це він повідомив під час конференції, яка проходила в університеті в Палермо. Ця новина швидко стало популярною.

Відзначимо, що про останнього фараона Єгипту Клеопатру є дуже мало даних. Ось уже багато десятиліть вчені в усьому світі намагаються знайти саркофаг, де знаходяться останки цариці. Вони впевнені, що це проллє світло на невідомі факти її біографії. Додамо, що ця знахідка буде такою ж бажаною, як і відкриття гробниці Тутанхамона в минулому століття, інформують Економічні новини.

Вважається, що Клеопатра покінчила життя в Олександрії десь в 12 до н.е. Про це написано в багатьох творах. Тільки це все вигадки. Захі Хавасс впевнений, що Клеопатра ділить одну могилу з Марком Антонієм. Муміфіковані тіла заховані в похоронній камері на глибині 2-3 метри.

Швидше за все саркофаги зберігаються під руїнами храму Тапосіріс Магна. Однак, вчений говорить, що гробницю могли зруйнувати римляни під час захоплення Єгипту. Скоро буде організована археологічна експедиція, яка повинна увінчатися успіхом.


Автор: Катерина Лукьянчук

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