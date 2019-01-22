Вчені розкрили секрет довгої молодості

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Американські вчені провели ряд досліджень, в ході яких їм вдалося зробити прорив в антивікової терапії, метою якої є гальмування процесу старіння. Секретом довгої молодості може стати вплив на фермент теломерази.

Експерти з США, завдяки експериментам з'ясували, що, якщо збільшити телемеразу (це фермент, здатний відновлювати довжину телемер), то можна досягти ефекту довгої молодості. Фахівці вивчали каталітичний цикл теломерази. Вони прийшли до висновку, що якщо змусити дана речовина збільшити повороти ДНК на кінцях хромосом, це дозволить відстрочити настання біологічного старіння, інформують Економічні новини.

Під час досліджень автори проекту з'ясували, що тіломірна ДНК стискається під час поділу клітини і це наближає організм до старіння і, як наслідок, – смерті. Якщо ж знизити швидкість росту клітини, то це сповільнить швидкість старіння організму.