Пасажирський Boeing вперше здійснив переліт на біопаливі

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Авіакомпанія з ОАЕ випустила в рейс перший пасажирський літак, що працює завдяки суміші біопалива і гасу.

Etihad Airways розповіла про який відбувся перший рейс Boeing 787 Dreamliner з застосуванням революційного виду палива. Як пальне використовувалося речовина, здобуте з салікорніі (морської спаржі). Авіалайнер був заправлений біопаливом і гасом у співвідношенні 1: 1, інформують Економічні новини.

Відомо, що морська спаржа була вирощена на креветочним заводі, що знаходиться біля аеропорту.

Boeing 787 Dreamliner на унікальному пальному здійснив переліт з Абу-Дабі в Амстердам. З ОАЕ літак відправився о 9:00, а в Нідерланди прибув о 14:00. Пілоти задоволені своїм першим польотом на паливі з водоростей. На їхню думку, він пройшов дуже добре, навіть не знадобилася дозаправка.

Відзначимо, що пальне на основі морської спаржі було розроблено компанією ISEAS. Її інвесторами є Etihad Airways, Boeing, Honeywell UOP і General Electric. Під час виробництва біопалива ISEAS як енергетичних джерел користується виключно сонячними панелями.

Фахівці впевнені, що в майбутньому авіаперельоти повинні бути екологічно чистими. Уже зараз в ОАЕ мають намір перетворити кілька прибережних пустель в плантації по вирощуванню морської спаржі для пального.