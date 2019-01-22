Астрономи зафіксували далеку загиблу зірку (ВІДЕО)

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Вчені отримали знімок планетарної туманності в сузір'ї Діви.

Про це розповіли співробітники Європейської південної обсерваторії. За їх словами, зображення вдалося отримати під час використання потужного телескопа Very Large Telescope в рамках наукової програми «Космічні скарби ESO», інформують Економічні новини.

Відзначимо, що планетарна туманність – це кінцевий період існування зірки з малою і середньою масою. На цьому етапі верхні шари сильно розширюються. В результаті стискається ядро провокує виникнення пульсації і викидів газу в космічний простір. Газові туманності можуть набувати найнеймовірніші фігури: спіралі, квадрати, кола та ін ..

Європейськими астрономами була зафіксована планетарна туманність під назвою ESO577-24. Вона розташована в сузір'ї Діви, на відстані 1400 світлових років від нас. За підрахунками вчених, туманності на даний момент 10 тис. Років. Нам її видно через ультрафіолетового випромінювання, яке провокує центральна зірка.

Астрономам вдалося детально розглянути структуру газових хмар і її центральну зірку. Крім цього, на знімку видно і інші далекі галактики.

Довідка. Проект «Космічні скарби ESO» спрямований на отримання знімків різних космічних об'єктів, розташованих у важкодоступних місцях космосу.