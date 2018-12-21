На Марсі знайшли величезну піраміду (ФОТО)

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Вчений з Тайвані виявив на знімках з Червоної планети об'єкт, який дуже схожий на піраміди на Землі. Але вони мають тільки три грані.

Відомий уфолог Скотт Уорінг підкреслює, що одна сторона об'єкта гладка. А ось інші були дуже зруйновані через зовнішніх факторів. Поруч з цією пірамідою знаходяться також і інші невідомі конструкції, інформують Економічні новини.

Експерт зазначає, що піраміди характерні для багатьох планет. Уорінг впевнений, що швидше за все вони були побудовані в один і той же час. У науковому середовищі вважають, що піраміди будували для того, щоб біля них створювалися релігійні громади.

Нещодавно повідомляли, що Скотт Уорінг заявляв, що марсохід Curiosity, американська розробка космічного агенства NASA, не єдиний апарат, який вивчає поверхню Марса.

Експерт також зауважив на знімках, які були зроблені марсоходом, об'єкт, який нагадує зонд позаземного походження. Уорінг підкреслює, що цей об'єкт в рази перевершує розробку американців.