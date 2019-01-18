Вчені знайшли легендарну Атлантиду

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Вчені вважають, що їм вдалося знайти місцезнаходження стародавньої цивілізації атлантів. Вони виявили в Північній Атлантиці рукотворні структури, які важко піддаються поясненню.

Перша згадка про Атлантиду можна знайти в трактатах Платона. Вчені думають, що ділянка суші, де жили атланти, розміщувався біля Португалії, а саме на Азовських островах, інформують Економічні новини.

Група археологів під керівництвом Нуно Ріьейро проводили дослідження цієї території і знайшли там деякі твори мистецтв. Ця знахідка дає підстави стверджувати, що Азовські острова були створені людьми. І на них багато тисячоліть тому жили люди.

Вчені припускають, що острівна територія є вершиною Атлантиди. Вони підкреслюють, що всі острови утворилися під час виверження вулканів. Але додають, що на острові Санта-Марія не знайшли слідів вулканічної діяльності. Група археологів розкопала там багато споруд.

Ці споруди виявилися похованнями, вік яких налічує 2 тисячі років. Вчені вважають, що ці поховання були зведені в кам'яному столітті. Це дає можливість припускати, що в той час вже існували цивілізації.