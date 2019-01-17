Третю світову війну не уникнути, – вчені

Головна » Останні новини » Новини технологій » Третю світову війну не уникнути, - вчені Третю світову війну не уникнути, - вчені

Закрити Відправити

Вчені з Італії прогнозують, що скоро на Землі відбудеться глобальний конфлікт.

Фахівці Флорентійського університету в ході детального аналізу останніх подій, яке відбуваються в світі, зробили сенсаційну заяву: Третя світова війна скоро почнеться. За словами експертів стало відомо, що ці події вже не можна відстрочити. Вчені заявили, що навіть якщо люди почнуть жити дотримуюся релігійним заповідям, цього процесу, який почався вже не зупинити, інформують Економічні новини.

Раніше писали, що відома болгарська провидиця Ванга відзначала, що під час цієї війни наша планета буде повністю зруйнована. З її пророцтв на цей рік ясно, що на Землі буде відбуватися величезна кількість катаклізмів, таким способом наша планета буде позбавлятися від людей. Ванга повідомила, що в 2019 році величезна держава змусить весь світ зануритися в темряву.

Нагадаємо, що ще один великий французький провісник Нострадамус говорив, що в поточному році почнеться Третя світова війна. Він був упевнений, що збройний конфлікт всполихнет між двома сильними і впливовими державами.