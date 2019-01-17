Фахівці NASA хочуть відправити на Титан свій космічний апарат

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У NASA задумалися над реалізацією космічної місії, в рамках якої їх зонд сяде на Титан – супутник Сатурна.

Потенційна місія вже отримала назву Dragonfly. Протягом цього року в агентстві NASA вирішать, чи відбудеться вона, інформують Економічні новини.

В рамках Dragonfly фахівці хочуть об'єднати всі космічні напрацювання і досліджувати відбуваються на Титані процеси. Заступник керівника цієї місії Мелісса Трейнер повідомила, що, незважаючи на всю фантастичність ідеї, вона цілком здійсненна.

Якщо в NASA дадуть добро на реалізацію Dragonfly, посадку космічного апарату на Титан тоді слід очікувати в 2034 році. Сам політ до супутника Сатурна триватиме 9 років (запуск зонда відбудеться в 2025 році).

Відзначимо, що на Титані йдуть дощі, тому на ньому є умови для розвитку органіки. Сам ландшафт супутника Сатурна складається з льоду, на якому в деяких місцях присутні органічні сполуки. Такі дані були отримані в ході місії Cassini.

В рамках проекту Dragonfly на Титан планується висадити безпілотний апарат, який буде мати конструкцію ротора-вертольота. Фахівці також сподіваються, що після дослідження поверхні далекого супутника їх зонд зможе піднятися і полетіти, застосувавши ядерне джерело енергії.