У Китаї встановили найдовший міст, надрукований на 3D-принтері

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У Шанхаї з'явився найдовший міст, зроблений на 3D-принтері. Спорудження виготовлено з пластика і має довжину 15 метрів.

Даний міст був споруджений корпорацією Shanghai Construction Group. В якості головного матеріалу для моста був узятий акрилонитрил-стирол-акрилат. Ця речовина дуже нагадує пластик, але є більш стійким до атмосферних змін і ударам. Міст «друкували» способом пошарового наплавления, інформують Економічні новини.

Для створення 15-метрової конструкції був побудований і спеціальний 3D-принтер. Щоб упевнитися в правильному виборі матеріалу і конструкції, будівельники на першому етапі «надрукували» тестові мости, довжиною 5 метрів.

В результаті за 35 днів фахівцям вдалося спорудити за допомогою нових технологій міст. Додамо, що він став найдовшим за всю історію використання 3D-принтерів людством. Вага конструкції склав 5,3 тонни. Це до того ж робить її найважчим предметом, «надрукованим» на 3D-принтері.

Влада Шанхая вирішили встановити конструкцію в одному з парків міста. Тепер високотехнологічний міст прикрашає район Taopu Smart City.

Додамо, що «3D-міст» надихнув творців на переобладнання всього це району в технологічний науковий центр.