Sikorsky і Boeing провели перші випробування швидкісного вертольота (ВІДЕО)

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Вертоліт SB-1 Defiant спільного виробництва Sikorsky і Boeing вийшов на перші тести. Поки творці проводять лише наземні випробування.

Незважаючи на те, що перший прототип надшвидкісного вертольота майбутнього американські компанії Sikorsky і Boeing презентували зовсім недавно, його вже відправили на технічні випробування, інформують Економічні новини.

Тести проходять на землі. Співробітники авіаційних корпорацій вирішили похвалитися своїми досягненнями і завантажили ролик з тестами SB-1 Defiant в Мережу.

Творці багатоцільового швидкісного вертольота сподіваються, що випробування пройдуть успішно і вже в 2019 році вдасться зробити перший політ.

Відзначимо, експерти називають проект вертольота SB-1 Defiant одним з найбільш амбітних. Головною особливістю дітища Sikorsky і Boeing повинна стати неймовірна швидкість польоту. За словами конструкторів, вона буде досягати більше 420 км / ч. Завдяки цьому новий вертоліт зможе в рази оперативні доставляти людей або вантаж в місця призначення.

Крім цього, SB-1 Defiant часто порівнюють з легендою авіації UH-60 Black Hawk, який став одним з найбільш поширених вертольотів в історії людства. Фахівці навіть розглядають новий апарат в якості заміни UH-60 Black Hawk.