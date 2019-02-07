Синоптик: В Україні йде сонячна погода

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В нашу країну йде теплий антициклон. Саме він принесе сонячну погоду.

Синоптик Наталія Діденко оприлюднила новий прогноз, інформують Економічні новини.

Вона повідомила, що до України не дійде атмосферний холодний фронт, який раніше був анонсований метеорологами. Замість нього українці відчують всі плюси антициклону. Він принесе з собою відносне тепло і сонячне деньки. Наталія Діденко порівняла лютневу погоду з весняної. Синоптик зазначила, що зараз вона змінюється точно так, як весняний вітер. Тільки вчора Україна була покрита сірими хмарами, а вже сьогодні сонечко освітило оселі українців.

Експерт розповіла, що холодний атмосферний фронт не дістався до нас – він «розтанув» над територією Польщі. 8 лютого в Україні ж очікується антициклон під назвою Chloe. Він принесе суху і щодо сонячну погоду. Тільки час від часу небо буде покриватися хмарами.

Незважаючи на ясну погоду, повітря все ж буде прохолодним. Вночі стовпчики термометра опустяться до 1-6 градусів нижче нуля, а вдень потеплішає до +3. На Закарпатті та в південних регіонах можливо до +6.

Завтра в Києві вдень буде близько нуля градусів. Наталія Діденко попереджає, що саме така погода сприяє таненню і падіння бурульок. Тому будьте обережні!

На вихідних в Україні також збережеться сонячна погода. Вночі мороз трохи посилиться. Після 10 лютого, за словами Діденка, варто чекати нову хвилю потепління.