Вчені: Магнітний полюс нашої планети змістився в бік Сибіру

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Магнітний полюс Землі прискорив своє звільнення. Він пересунувся від півночі Канади до Сибіру.

Фахівці американського Національного інформаційного центру про навколишнє середовище були змушені майже на рік раніше відкоригувати звіт про зміну магнітного полюса планети, інформують Економічні новини.

У науковому співтоваристві було прийнято рішення, що доповідь про зміну магнітного поля публікується раз на 5 років. Минулий раз він був оприлюднений в 2015 році, а наступний повинен був публікуватися в 2020-му році. Але через швидкої зміни полюса звіт видали вже зараз. Це потрібно для того, щоб навігаційні технології могли функціонувати належним чином. До того ж від розташування магнітного полюса часто залежить пересування різних типів літаків і кораблів.

Американські вчені в новому звіті повідомили, що полюс зміщується від північних регіонів Канади до Сибіру. При чому, швидкість зміни північного магнітного полюса сильно зросла за останній час. Так, у 2000 році було зафіксовано зсув на 15 кілометрів на рік, а останнім часом – на цілих 55 кілометрів на рік.

Спостереження показують, що з 1831 року по теперішній момент північний магнітний полюс змістився від канадської Арктики до Сибіру на 2400 кілометрів.