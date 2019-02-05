Форма Чумацького Шляху виявилася не такою, як передбачалося раніше
Астрономи створили нову карту Чумацького Шляху. Виявилося, що форма нашої галактики S-образна.
Фахівці Університету Макуорі і Китайської академії наук спроектували надточну 3D-карту Чумацького Шляху. Астрономи з'ясували, що наша галактика не плоска, а скручена і нагадує англійську букву S, інформують Економічні новини.
До цього часу вважалося, що Чумацький Шлях – галактика, що нагадує плоский диск, який має посередині опуклість. Передбачалося, що діаметр цього космічного диска приблизно 1 квінтильйон кілометрів.
У новій роботі дослідники заявляють, що таке уявлення невірне. Вчені, спостерігаючи за 1300 пульсуючими зірками-цефеїд, склали тривимірну карту нашої галактики.
На карті видно, що Чумацький Шлях S-образно розтягнутий. З одного боку галактика піднята і закручена вгору, з іншого – опущена вниз.
Один зі співавторів дослідження, Річард де Грійс з Університету Макуорі, повідомив, що відкриття дасть поштовх для нового розуміння процесу виникнення галактики.
Довідка. Зірки-цефеїди – пульсуючі зірки, які більше за наше Сонце в 20 разів і світять в 100 000 разів яскравіше. Найвідомішою для нас цефеидой є Полярна зірка. Астрономи часто використовують цей тип світил як своєрідні маяки і еталонів.