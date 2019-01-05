Синоптики: В Україну йдуть різдвяні морози і хуртовини

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На Святвечір і Різдво України огорне негода. Синоптики прогнозують 8-градусні морози.

Синоптики прогнозують погіршення погоди на Різдво, інформують Економічні новини.

В Укргідрометцентрі заявили, що на заході України буде спостерігатися особливо сильне погіршення погоди. Очікуються пориви вітру та сильні снігопади.

Свій прогноз в Facebook оприлюднила і Наталія Діденко. Вона зазначила, що на Святвечір і Різдво слід очікувати погіршення погоди. Вночі 6 січня стовпчики термометра опустяться максимум до -12 градусів, а вдень до -8.

Як передає Діденко, виною всьому став новий циклон фінського походження (рухається через Балтику на північний захід нашої країни). Він сьогодні змінив грецький циклон. Фінський циклон приніс до України не тільки зниження температури і посилення вітру, але і хуртовини.

На Різдво снігопади огорнуть майже всю країну. Опадів не очікується тільки на півночі. 7 січня морози посиляться. Вночі похолодає до -15, вдень – до -11. Наталія Діденко додала: «Все у нас за планом. Навіть погода ».

Нагадаємо, КМДА, посилаючись на дані синоптиків, розповіла про погодну обстановку в Києві. У столиці сьогодні вночі очікуються пориви вітру до 7-10 м / с. На дорогах можлива ожеледиця.