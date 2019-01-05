Переддень Різдва: головні традиції Святвечора

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6 січня православні відзначають Святвечір. У цей день варять кутю і готуються до зустрічі Різдва.

У Святвечір діє суворий піст. Згідно з традиціями, утримуватися від їжі слід до появи на небі першої зірки, інформують Економічні новини.

Це свято прийнято проводити з сім'єю за одним столом. За святковою вечерею старший член сім'ї повинен запалити свічку, що символізує Віфлеємську зірку, яка стала вісником народження Ісуса Христа.

6 січня прийнято готувати 12 страв (позначають 12 апостолів). Всі вони повинні бути пісними. Головний атрибут свята – кутя. Кожен її інгредієнт наділений особливим змістом. Так, зерно, що входить до її складу, означає вічність життя. Додавання в ласощі маку та горіхів обіцяє сім'ї достаток і родючість. Мед же символізує здоров'я. За старих часів вважали, що чим багатша кутя, тим краще буде врожай і достаток.

У Святвечір трапеза починається і закінчується ложкою куті. Сидячі за столом бажають один одному щастя. Також згадують померлих предків. Спеціально для їх душ на ніч на столі залишали миску з кутею.

Наші пращури пригощали кутею навіть домашніх тварин. Робилося це для того, щоб захистити їх від хвороб. Вважається, що в Святвечір тварини мають тісний зв'язок з Богом, тому 6 січня з ними потрібно бути добрими і ласкавими.

Прийнято також носити кутю своїм хресним і живуть окремо членам сім'ї.

Додамо, що в свято їжа – не найголовніше. У Святвечір необхідно подумати про свою душу і подякувати Вищі сили за все.