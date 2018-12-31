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Новий рік 2019: головні прикмети свята

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Новий рік 2019: головні прикмети свята
 
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У народі існують різні прикмети і заборони, пов'язані зі святкуванням Нового року.

Пропонуємо вам дізнатися, як залучити в новорічну ніч в своє життя достаток, здоров'я і благополуччя, інформують Економічні новини.

Щоб наступний рік був щасливим, не рекомендується його святкувати з порожніми кишенями. Згідно марновірств, не можна в Новий рік і працювати.

У народі існує думка, що в новорічну ніч не потрібно виносити сміття з хати, щоб не закликати в нього біду. Також перед Новим роком не слід пришивати ґудзики. Прикмети говорять, що таким чином можна «пришити» старі проблеми.

Для зустрічі Нового року постарайтеся не надягати старі або чорні речі. Під час бою курантів загадувати такі бажання, у яких немає частки «не». Замість того, щоб вимовити «не хочу більше хворіти», думайте: «хочу бути здоровим».

Що стосується святкового столу, то на нього не можна ставити тих, хто має звичку «озиратися назад»: раків, крабів або омарів. 2019 й краще зустрічати без свинини, адже Свиня є символом наступаючого року. Тому слід обійтися без холодцю, буженини, бекону і ковбас.

Згідно прикметам новорічна ніч – магічна. У цей час Всесвіт посилає на Землю потужні вольові потоки. Тому зустрічати Новий рік рекомендується в хорошому, веселому настрої.


Автор: Катерина Лукьянчук

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