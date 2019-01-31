Знайдений чоловік, який абсолютно безкоштовно зробив 3 млн правок в Вікіпедії

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33% англомовних статей Вікіпедії були виправлені Стівеном Прюітт. Американець щодня витрачає на це заняття близько 3 годин.

Стівен зробив правки в 1/3 частини від усієї кількості англомовний статей Вікіпедії. Також він написав 35 тис. Оригінальний статей для інтернет-енциклопедії. Щодня Прюітт відводить близько 3 годин для редагування інтернет-ресурсу. Займається він цим з 2006 року, інформують Економічні новини.

На даний момент прихильнику Вікіпедії 35 років. Він живе в батьківському домі в американському штаті Вірджинія. У цьому ж штаті він закінчив коледж. Його спеціальність і офіційна робота пов'язані з обробкою інформації. Він працює в одній з митних Служб США. Посада пов'язана з укомплектуванням архівів і записів Служби.

Довгий час про його захоплення редагуванням Вікіпедії знали лише батьки. У Мережі він переховувався під ніком Ser Amantio di Nicolao. Стівен викрив себе після того, як його нікнейм поряд з Дональдом Трампом і Кім Кардашьян потрапив в ТОП-25 найвпливовіших людей планети.

Першим про Стівена Прюітт заговорив канал СВS. Репортаж про нього виглядав наступним чином:

Прюітт впевнений, що людство повинно мати доступ до будь-якої інформації. Стівен зазначив, що його мати була народжена в СРСР і він знає, наскільки важлива інформаційна свобода.