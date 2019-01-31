Назвали несподівану небезпеку домашніх кішок

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Данські вчені впевнені, що кішки, що живуть в будинку, несуть загрозу здоров'ю людини.

Експерти заявили, що в організмі кішок живе часто паразит токсоплазмоз, який може передаватися і людині. А ось для людського організму цей паразит дуже небезпечний, інформують Економічні новини.

Він провокує розвиток психічних розладів. В ході експерименту, люди мають токсоплазмоз схильні до депресій, тривожності, а також у них може розвинутися і шизофренія. Крім того, токсоплазмоз часто стає причиною невиправданої ризикованості і панічних атак.

Вчені навели приклад мишей, які були заражені цим паразитом. Вони зазвичай не відчували страх перед котами, а також не боялися, що їх можуть з'їсти. Фахівці рекомендують власникам котів робити їм усі щеплення і проводити антипаразитарну профілактику.