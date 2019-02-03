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Вчені визначили чинники людського нещастя

Головна » Останні новини » Новини суспільства » Вчені визначили чинники людського нещастя
 
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Експерти прийшли до висновку, що існують чинники, від яких залежить рівень нещастя людини. Для того, щоб їх визначити, було організовано ціле дослідження.

Дослідження проводилося британською консалтинговою групою Oxford Economics і вченими з Національного центру соцдосліджень Британії. Метою стало визначення факторів життя, які викликають у людей почуття нещастя, інформують Економічні новини.

Опитуванням було охоплено близько 8 тис. Жителів Британії. В ході експерименту аналізувалися також емоції і поведінкові ритуали респондентів.

Результати дослідження показали, що найбільш нещасними є ті, кому часто доводиться їсти на самоті. Вчені побачили, що той, хто змушений/любить вечеряти, обідати або снідати один, частіше відчуває почуття занепокоєння.

Крім цього, нещасними людей роблять часті поїздки на громадському транспорті, погіршення погоди, постійна зайнятість, проблеми в родині і нестача сну.

Дослідники після виявлених результатів вирішили ще й провести кілька експериментів, щоб подивитися, чи можна боротися з цими факторами нещастя. Було доведено, що рівень щастя значно піднімався у тих, хто їв в оточенні родини або друзів. Також занепокоєння пропадало після спілкування з людьми в реальності, прогулянки на природі і збільшення часу на сон.


Автор: Катерина Лукьянчук

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